شهيدان بانفجار قرب برج الشفاء بغزة.. والشرطة: السبب مخلفات الاحتلال





وأشار السحباني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن الشهيدين هما المواطن أحمد منصور حسان ونجله الطفل لؤي.





بدوره، أعلن العقيد أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن وقوع انفجار داخل منزل غرب مدينة غزة، أدى لاستشهاد المواطن أحمد منصور حسان (35 عاماً)، ونجله الطفل لؤي (13 عاماً).





وأشار البطنيجي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" أن الانفجار ناجم عن مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسفرت عن الانفجار، الذي راح ضحيته مواطن ونجله.

خاص دنيا الوطنأفاد الدكتور أيمن السحباني، مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، باستشهاد مواطنين، وإصابة ثالث في انفجار وقع صباح اليوم قرب برج الشفاء بمدينة غزة.