شاهد: رصد لحظة قصف إسرائيلي أثناء تصوير أطفال بغزة لفيديو اجتماعي

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أطفال من عائلة حبوش في غزة
رام الله - دنيا الوطن
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، لرد فعل أطفال من عائلة حبوش في قطاع غزة، عند سماعهم لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة بالقرب من منزلهم أمس السبت، وذلك أثناء تصويرهم لأحد المقاطع الطريفة بعنوان "تحدي أكل الأندومي الحار". 

يذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي، قد قصف عدة مواقع في قطاع غزة من بينها ساحة حديقة الكتيبة المخصصة للعائلات والأطفال، الأمر الذي أدى إلى استشهاد طفلين. 

بينما قامت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في وقت متأخر من مساء السبت، بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والعودة إلى تفاهمات 2014 بعد وساطة إقليمية ودولية.

 

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