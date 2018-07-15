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ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (ميل أون صنداي) عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله في مقابلة: إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020.

وعندما سُئل ترامب في مقابلة أجريت معه الجمعة، في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال: "حسنا أعتزم تماماً الترشح، يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال ترامب: "لا أتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمتي"، مضيفاً: "لا أتوقع أحداً. أعرفهم كلهم ولا أرى أحداً منهم".

وقام ترامب خلال هذه المقابلة، بخطوة غير معتادة بكشف تفاصيل محادثاته مع الملكة إليزابيث.

وعندما سُئل عما إذا كان قد ناقش مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الملكة قال ترامب "فعلت ذلك، وقالت إنها مشكلة معقدة جداً جداً، وهي محقة، أعتقد أنه ليس هناك أحد لديه أي فكرة بشأن كم سيكون هذا معقداً... الجميع يعتقد أنها ستكون مسألة هينة، ننضم أو لا ننضم، أو دعونا ننتظر ما سيحدث".

وعندما سُئل عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال ترامب "توافقت معه بشكل كبير، إنه شخصية ذكية وعظيمة جداً وهو مرح ومفاوض صعب وبارع".

وعند الإلحاح عليه بشأن ما إذا كان كيم "دكتاتورا عديم الرحمة"، قال ترامب "بالتأكيد هو كذلك إنه عديم الرحمة، ولكنه مثل آخرين".

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