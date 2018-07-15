شؤون فلسطينية

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار نسبياً إلى حار
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، حار نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/07/16: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/17: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/07/18: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-21 32-21 32-21 بيت لحم 31-21 32-21 32-21
رام الله والبيرة 29-20 30-20 30-20 طولكرم 32-24 33-24 33-24
نابلس 32-22 33-22 33-22 قلقيلية 32-24 33-24 33-24
جنين 33-23 34-23 34-23 سلفيت 31-21 32-21 32-21
طوباس 33-23 34-23 34-23 روابي 32-21 33-21 33-21
الخليل 29-20 30-20 30-20 غزه 30-25 31-25 31-25
أريحا 40-27 41-27 41-27 خانيونس 30-25 31-25 31-25
الأغوار الشمالية 38-25 39-25 39-25 رفح 32-24 33-24 33-24

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