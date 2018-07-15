ما بعد إعلان التهدئة.. قصف إسرائيلي والمقاومة ترد بقصف غلاف غزة

أصيب ثلاثة مواطنين، منتصف ليل الأحد، بغارة إسرائيلية إستهدفت مجموعة من المقاومين في محيط أحد المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.





وذكرت مصادر محلية، عن نجاة المجموعة من الإستهداف، وسقوط الصاروخ على محيط أحد المنازل مما أدى إلى وقوع إصابات في سكان المنزل.





من جانب آخر، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وذكر الإعلام الإسرائيلي، بأن قذيفتي هاون سقطتا في المجمع الإقليمي "أشكول" دون وقوع إصابات.





يذكر أن، حركتي حماس والجهاد الإسلامي أعلنتا في وقت متأخر من مساء السبت عن التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار والعودة إلى تفاهمات 2014 بعد وساطة إقليمية ودولية.



رام الله - دنيا الوطن