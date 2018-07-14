عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: سقوط قذيفتي هاون في أشكول بدون إصابات

  • صفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم والعين الثالثة

شؤون فلسطينية

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 أدانت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشدة العدوان الاسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا العزّل في قطاع غزة، والذي راح ضحيته طفلين وجرح العديد من المواطنين حتى اللحظة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت في تصريح لها لوسائل الاعلام اليوم السبت: " ان جرائم الحرب الاسرائيلية والعدوان المتصاعد ضد شعبنا، واستهداف المدنيين العزّل في الأماكن العامة والحدائق والملاعب عبر الغارات والقصف هي عمليات اعدام خارج القانون تهدف الى جر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".

وطالبت عشراوي المجتمع الدولي برفع الحصانة السياسية والقانونية عن اسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ورفع الحصار الجائر عن القطاع المفروض منذ 11 عام، واتخاذ تدابير جدية لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها على خروقاتها وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه


وفي سياق آخر، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية قيام قوات الاحتلال بإغلاق كلية هند الحسيني في القدس المحتلة ومنع تنظيم مؤتمر فيها، واعتقال15 من المشاركين في المؤتمر.

وأشارت الى أن هذه الخطوة تأتي في سياق العدوان المستمر على القدس ومؤسساتها الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، بهدف تصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، عبر مواصلة نهج دولة الاحتلال الاحلالي القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري في المدينة المقدسة.

ولفتت في نهاية بيانها الى أن هذا النهج المتطرف لأكثر الحكومات يمينية في إسرائيل يأتي في ظل الدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الامريكية، وصمت المجتمع الدولي الذي لم يرتق إلى مستوى مسؤولياته في وضع حد فوري لاستهتار إسرائيل بالقانون الدولي وبحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، التي أقرتها الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاوري حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاوري حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

شاهد: والدة الشهيد الطفل &#34;أمير النمرة&#34; تودعه وتصرخ &#34;رد عليا يما&#34; (مؤثر)

شاهد: والدة الشهيد الطفل "أمير النمرة" تودعه وتصرخ "رد عليا يما" (مؤثر)

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

الرئيس عباس: نرفض كافة المحاولات الأمريكية بفرض قراراتها على القضية الفلسطينية

الرئيس عباس: نرفض كافة المحاولات الأمريكية بفرض قراراتها على القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال: 200 صاروخ أطلقت من غزة منذ فجر اليوم

جيش الاحتلال: 200 صاروخ أطلقت من غزة منذ فجر اليوم

بوساطات دولية وإقليمية.. حماس والجهاد تُعلنان التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل

بوساطات دولية وإقليمية.. حماس والجهاد تُعلنان التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل

الداخلية تنشر تنويهاً مهماً حول السفر غداً الأحد عبر معبر رفح

الداخلية تنشر تنويهاً مهماً حول السفر غداً الأحد عبر معبر رفح

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاوري حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

فلسطين وكندا تعقدان لقاء تشاوري حول التصويت الكندي في الأمم المتحدة

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس

عشراوي تدين العدوان على قطاع غزة واغلاق كلية هند الحسيني في القدس

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

بسيسو ونظيره المغربي يوقعان اتفاقية توأمة بين القدس ووجدة

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة على الاحتلال

حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة على الاحتلال

فتح: قتل الطفلين النمرة وكحيل إرهاب وجريمة إسرائيلية

فتح: قتل الطفلين النمرة وكحيل إرهاب وجريمة إسرائيلية

شاهد: نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة

شاهد: نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

منوعات

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بعد &#34;تحرشها&#34; بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة &#34;الهيئة&#34; وآخرون يسخرون: &#34;اعتقد أنها شبح أو باتمان&#34;

بعد "تحرشها" بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة "الهيئة" وآخرون يسخرون: "اعتقد أنها شبح أو باتمان"

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)