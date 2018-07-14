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شؤون فلسطينية

شاهد: والدة الشهيد الطفل "أمير النمرة" تودعه وتصرخ "رد عليا يما" (مؤثر)

شاهد: والدة الشهيد الطفل "أمير النمرة" تودعه وتصرخ "رد عليا يما" (مؤثر)
رام الله - دنيا الوطن
 تصوير: أسامة الكحلوت 
لا ينتهي الوجع في غزة، برحيل الشهداء، فمشهد الوداع يبقى حاضراً بصورة قاسية ومؤثرة لذويهم، ومن بين قصص الوجع والألم فيديو مؤثر جداً لوالدة الشهيد الطفل أمير النمرة (15 عاماً)، حيث يقوم ذووه بوداعه إلى جانب أعداد كبيرة من المواطنين، إلا أن صرخات والدته بصورة مؤثرة جداً "رد عليا يما" كانت الأكثر تأثيراً في هذا الفيديو.

الفيديو قام بتصويره الزميل أسامة الكحلوت لوالدة الشهيد النمرة وهي تصرخ بشدة "رد عليا يما"، بالإضافة إلى ذويه وأهله الذين تجمهروا لوداعه في مستشفى الشفاء في مدينة غزة .

واستشهد الطفل أمير النمرة (15 عاماً) بالإضافة إلى الطفل لؤي كحيل (16 عاماً)، جراء استهداف طيران الاحتلال لمنطقة الكتيبة، فيما أصيب 25 موطناً بجراح مختلفة وشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم.


 



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