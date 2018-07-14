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شؤون فلسطينية

بوساطات دولية وإقليمية.. حماس والجهاد تُعلنان التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل

بوساطات دولية وإقليمية.. حماس والجهاد تُعلنان التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق، يقضي بعودة الهدوء لقطاع غزة، إلى ما قبل جولة التصعيد التي بدأت فجر اليوم.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، لـ "دنيا الوطن"، إنه تم التوصل إلى اتفاق هدنة برعاية مصرية ودولية، لافتاً إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم، أن وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية، أفضت إلى التوصل لانتهاء جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح قاسم، وفق ما أوردت وكالة (صفا) المحلية، أن هذه الوساطات، أثمرت عن اتفاق على عودة الهدوء.

وشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا منذ منتصف الليلة الماضية، وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات على القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

وردّت المقاومة على العدوان الإسرائيلي بإطلاق رشقات من صواريخها وقذائفها صوب المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف قطاع غزة".

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