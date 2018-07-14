حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة على الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف، التي فرضتها المقاومة الفلسطينية بكل قوة على الاحتلال الإسرائيلي.





وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: "إن تعمد استهداف الاحتلال لأطفال غزة، وقتله الطفلين أمين النمرة ولؤي كحيل، يكشف حجم جرائمه ووحشيته الذي أخذ على عاتقه نقل معركته مع أطفال غزة، بعدما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة، التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه".





وحمل برهوم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا التصعيد ونتائجه، واستمرار هذه الحماقات، مؤكداً في الوقت ذاته، أن المقاومة الفلسطينية، ستبقى الدرع الحامي للشعب الفلسطيني.





وأشار إلى أن المقاومة، لن تتخلى عن واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، والدفاع عنه والتصدي للعدوان، مهما بلغت التضحيات، وطالب الاحتلال الإسرائيلي بأن يعيد حساباته، وأن يفهم المعادلة جيداً.

رام الله - دنيا الوطن