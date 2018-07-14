فتح: قتل الطفلين النمرة وكحيل إرهاب وجريمة إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح، أن قتل إسرائيل للطفلين أمير ولؤي، اليوم، يعبر عن إرهاب إسرائيلي منظم، وجريمة بشعة بحق الإنسانية والطفولة التي خرجت بحثاً عن الأمل والحرية في ربوع الوطن المثقل بالجراح والحواجز والأسلاك الشائكة الإسرائيلية.وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي: إن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وإن ثمن دماء أطفالنا غالٍ وعزيز، ولن يساويه إلا الحرية والاستقلال والاستمرار في النضال ومقاومة الاحتلال حتى زواله، مؤكداً أن الاحتلال إلى زوال، وأن فجر الحرية قادم لا محالة.وشدد القواسمي، على ضرورة انخراط كافة شرائح الشعب الفلسطيني، في المقاومة الشعبية الواسعة والمستمرة، في كافة مناطق التماس.