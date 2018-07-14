شاهد: نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة













رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شن عملية قوية ضد حركة حماس في قطاع غزة.وقال نتنياهو: إنه بعد المشاورات التي أجراها مع وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ورئيس هيئة الأركان العامة غادي آيزنكوت، وقادة الأجهزة الأمنية، قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة.وأضاف نتنياهو: الجيش الإسرائيلي، تمكن من تسديد أقسى ضربة ضد حركة حماس منذ عملية (الجرف الصامد) 2014، متابعًا: "سنزيد من حدة هجماتنا وفق الحاجة".