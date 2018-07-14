الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة





وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود : إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية من إجل ضمان وقف العدوان.





وشدد المتحدث الرسمي، على أن سلطات الاحتلال، تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التصعيد، وملاحقة المواطنين العزل، وإراقة دماء المتظاهرين السلميين، واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ أحد عشر عاماً على أبناء شعبنا في القطاع.





وجدد المتحدث الرسمي، مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل؛ لوقف التصعيد الخطير، وحقن دماء الأبرياء، والعمل من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في بلادنا والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى إليه شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته.

رام الله - دنيا الوطنطالبت حكومة الوفاق الوطني، بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا وأرض وطننا في قطاع غزة.