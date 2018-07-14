دولي

غداً.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة تدريبات تستمر لنهاية الأسبوع الحالي

غداً.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة تدريبات تستمر لنهاية الأسبوع الحالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش سيبدأ صباح غدٍ الأحد، سلسلة تدريبات في جميع أنحاء إٍسرائيل، والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح المتحدث، بأنه سيُلاحظ خلال التدريبات، حركة نشطة لطائرات سلاح الجو، ومركبات عسكرية، وسماع صوت انفجارات، وازدحامات مرورية في كافة الاتجاهات.

أخبار ذات صلة

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

فرنسا: من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها دون قتلهم

فرنسا: من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها دون قتلهم

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

التربية تُكرّم الفائزين بجائزة نضال عبودة للتسامح والتآخي

حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة على الاحتلال

حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف التي فرضتها المقاومة على الاحتلال

فتح: قتل الطفلين النمرة وكحيل إرهاب وجريمة إسرائيلية

فتح: قتل الطفلين النمرة وكحيل إرهاب وجريمة إسرائيلية

شاهد: نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة

شاهد: نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة حماس بغزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الحكومة تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على غزة

الجيش الإسرائيلي لمستوطني الغلاف: الهجمات على القطاع ستستمر حتى تتوقف الطائرات الورقية

الجيش الإسرائيلي لمستوطني الغلاف: الهجمات على القطاع ستستمر حتى تتوقف الطائرات الورقية

حماس: اتصالات تُجريها مصر لوقف إطلاق النار.. وهذا موقفنا من التهدئة

حماس: اتصالات تُجريها مصر لوقف إطلاق النار.. وهذا موقفنا من التهدئة

نتنياهو: سنوسع الرد ضد حركة حماس حسب الضرورة

نتنياهو: سنوسع الرد ضد حركة حماس حسب الضرورة

منوعات

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بعد &#34;تحرشها&#34; بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة &#34;الهيئة&#34; وآخرون يسخرون: &#34;اعتقد أنها شبح أو باتمان&#34;

بعد "تحرشها" بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة "الهيئة" وآخرون يسخرون: "اعتقد أنها شبح أو باتمان"

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)