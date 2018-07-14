غداً.. الجيش الإسرائيلي يبدأ سلسلة تدريبات تستمر لنهاية الأسبوع الحالي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش سيبدأ صباح غدٍ الأحد، سلسلة تدريبات في جميع أنحاء إٍسرائيل، والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأوضح المتحدث، بأنه سيُلاحظ خلال التدريبات، حركة نشطة لطائرات سلاح الجو، ومركبات عسكرية، وسماع صوت انفجارات، وازدحامات مرورية في كافة الاتجاهات.