فيديو: مشاهد جديدة لقصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، بعدد من الصواريخ، في عدوان هو الأقوى لوسط المدينة منذ حرب 2014.
وننشر لكم أكثر مقطع فيديو، قريب من مكان الاستهداف، ويظهر حجم الدمار وتصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء القصف.
استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، بعدد من الصواريخ، في عدوان هو الأقوى لوسط المدينة منذ حرب 2014.
وننشر لكم أكثر مقطع فيديو، قريب من مكان الاستهداف، ويظهر حجم الدمار وتصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء القصف.
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