الجيش الإسرائيلي لمستوطني الغلاف: الهجمات على القطاع ستستمر حتى تتوقف الطائرات الورقية

رام الله - دنيا الوطنوجه الجيش الإسرائيلي، رسالة إلى مستوطني غلاف غزة، مؤكداً فيها أن الهجمات على قطاع غزة ستستمر، حتى يتوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.وكان مصدر أمني إسرئيلي رفيع المستوى، قد قال: "شرط وقف الهجمات الجوية، هو وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة".