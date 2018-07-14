حماس: اتصالات تُجريها مصر لوقف إطلاق النار.. وهذا موقفنا من التهدئة





وأكدت الحركة على لسان حازم قاسم، الناطق باسمها، أن حركته أبلغت تلك الأطراف، بأن الاحتلال هو من بدأ بالعدوان على غزة، وعليه التوقف، وأن سلوك المقاومة هو رد فعل على العدوان.





وقال قاسم: "موقف الحركة للوصول إلى التهدئة واضح، ويتمثل بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن هناك اتصالات تجريها جمهورية مصر العربية، وأطراف دولية مع القيادة؛ من أجل التوصل لاتفاق، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.