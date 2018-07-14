الرجوب ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول قطع الرئيس زيارته لروسيا
رام الله - دنيا الوطن
نفى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم السبت، إدلاءه بأي تصريحات حول قطع الرئيس محمود عباس زيارته الرسمية إلى روسيا، وعودته إلى أرض الوطن.
نفى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم السبت، إدلاءه بأي تصريحات حول قطع الرئيس محمود عباس زيارته الرسمية إلى روسيا، وعودته إلى أرض الوطن.
وكانت وسائل الإعلام، نقلت على لسان الرجوب، قوله: "إن الرئيس محمود عباس، ينوي قطع زيارته إلى روسيا، بسبب التصعيد في قطاع غزة".
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