الرجوب ينفي إدلاءه بأي تصريحات حول قطع الرئيس زيارته لروسيا





وكانت وسائل الإعلام، نقلت على لسان الرجوب، قوله: "إن الرئيس محمود عباس، ينوي قطع زيارته إلى روسيا، بسبب التصعيد في قطاع غزة".











رام الله - دنيا الوطننفى اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مساء اليوم السبت، إدلاءه بأي تصريحات حول قطع الرئيس محمود عباس زيارته الرسمية إلى روسيا، وعودته إلى أرض الوطن.