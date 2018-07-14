فيديو: لحظة قصف "الكتيبة".. شاهد إلى أين وصلت شظايا الصواريخ الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة، وانتشر فيديو يرصد لحظة وقوع القصف الإسرائيلي للمكان.وجاء في الفيديو، الذي تم تصويره من قبل أحد المواطنين من داخل سيارته، وصول شظايا الصواريخ، إلى بداية شارع الكتيبة، رغم أن القصف كان في نهاية الشارع، وتحديدًا بقرب مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.ونجا المواطن الذي صوّر الفيديو، ومعه المصورون الصحفيون، الذين ذهبوا لتغطية القصف من هذا الاستهداف في أعقاب ابتعادهم إلى مكان فيه ساتر رغم وصول الشظايا إليه.