شؤون فلسطينية

شاهد: مراجيح الأطفال ومسجد الكتيبة ضمن أهداف الاحتلال في قصف غزة

شاهد: مراجيح الأطفال ومسجد الكتيبة ضمن أهداف الاحتلال في قصف غزة
من مكان القصف
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم السبت، عددًا من المناطق في قطاع غزة، من بينم منطقة الكتيبة.

وأدى القصف إلى استشهاد طفلين لا يتجاوز أعمارهما الـ16 عامًا، حيث أن الطفل أمير النمرة يبلغ من العمر (15 عامًا)، بينما الطفل لؤي كحيل عمره (16 عامًا).

واستهدفت قوات الاحتلال في هذا القصف العنيف، مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمعروف لدى سكان القطاع بمسجد (الكتيبة)، حيث تضرر المسجد جراء القصف خصوصًا في واجهته الشرقية.

وحول منطقة المسجد، يوجد متنزه ترتاده العائلات بغزة، ويضم مكان لألعاب الأطفال، حيث طاله القصف العنيف، وهذا ما أدى إلى استشهاد الطفلين أمير ولؤي.






أخبار ذات صلة

فيديو: لحطة قصف &#34;الكتيبة&#34;.. شاهد إلى أين وصلت شظايا الصواريخ الإسرائيلية

فيديو: لحطة قصف "الكتيبة".. شاهد إلى أين وصلت شظايا الصواريخ الإسرائيلية

شاهد: لحظة وصول الاصابات الى مستشفى الشفاء نتيجة قصف منطقة الكتيبة

شاهد: لحظة وصول الاصابات الى مستشفى الشفاء نتيجة قصف منطقة الكتيبة

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

شاهد: لحظة سقوط صاروخين في منطقة سديروت المحاذية لقطاع غزة

شاهد: لحظة سقوط صاروخين في منطقة سديروت المحاذية لقطاع غزة

&#34;دنيا الوطن&#34; ترصد قصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة

"دنيا الوطن" ترصد قصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة

طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة

طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة

الاحتلال ينفي تعرض قوة إسرائيلية لصاروخ (كورنيت) عند الحدود مع القطاع

الاحتلال ينفي تعرض قوة إسرائيلية لصاروخ (كورنيت) عند الحدود مع القطاع

الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية بغزة هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد)

الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية بغزة هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد)

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد مرشود

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد مرشود

جماهير مدينة طولكرم تشيع جثمان الشهيد عنبر

جماهير مدينة طولكرم تشيع جثمان الشهيد عنبر

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد صبارنة في بيت أمر بالخليل

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد صبارنة في بيت أمر بالخليل

إصابة شاب برصاص المستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص المستوطنين جنوب نابلس

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

منوعات

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بعد &#34;تحرشها&#34; بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة &#34;الهيئة&#34; وآخرون يسخرون: &#34;اعتقد أنها شبح أو باتمان&#34;

بعد "تحرشها" بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة "الهيئة" وآخرون يسخرون: "اعتقد أنها شبح أو باتمان"

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)