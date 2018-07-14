شاهد: مراجيح الأطفال ومسجد الكتيبة ضمن أهداف الاحتلال في قصف غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم السبت، عددًا من المناطق في قطاع غزة، من بينم منطقة الكتيبة.وأدى القصف إلى استشهاد طفلين لا يتجاوز أعمارهما الـ16 عامًا، حيث أن الطفل أمير النمرة يبلغ من العمر (15 عامًا)، بينما الطفل لؤي كحيل عمره (16 عامًا).واستهدفت قوات الاحتلال في هذا القصف العنيف، مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمعروف لدى سكان القطاع بمسجد (الكتيبة)، حيث تضرر المسجد جراء القصف خصوصًا في واجهته الشرقية.وحول منطقة المسجد، يوجد متنزه ترتاده العائلات بغزة، ويضم مكان لألعاب الأطفال، حيث طاله القصف العنيف، وهذا ما أدى إلى استشهاد الطفلين أمير ولؤي.