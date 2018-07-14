التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

رام الله - دنيا الوطنحصدت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية؛ عبر الباحثين مروان باكير ود. إبراهيم النوري، من المعهد الوطني للتدريب التربوي التابع للوزارة، المركز الأول في المؤتمر الدولي الرابع للنشر الإلكتروني، الذي عُقد في الجامعة الأردنية مؤخراً، وذلك عن بحثهما المشترك بعنوان: "رؤية جديده لتفعيل المكتبات المدرسية في فلسطين في ضوء الفرص المتاحة لمحو الأمية الرقمية".وفي هذا السياق، هنأ وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، باسم الأسرة التربوية قاطبةً، الباحثين باكير والنوري على هذا الإنجاز الذي يبرهن من جديد على إبداع أبناء الأسرة التعليمية وتميزهم وإصرارهم على تسجيل الإنجازات في كافة المحافل والميادين، لافتاً إلى أن حصول الباحثين على المركز الأول من بين 30 دولة من مختلف بلدان العالم شاركت في هذا المؤتمر- ومنها الولايات المتحدة الأمريكية- عكس مدى تمكن العاملين في السلك التربوي بمجال البحث العلمي المتخصص وامتلاكهم لمهارات وقدرات تستحق الاحتفاء والتفاخر بها.وأكد الوزير اهتمام الوزارة وحرصها الدائم على مشاركة الكوادر التربوية بمثل هذه المؤتمرات؛ كونها تمثل نافذة لاستشراف المعارف والاطلاع على المتغيرات والتطورات الحاصلة في المجالات الإلكترونية والرقمية والمعرفية، داعياً إلى الاستفادة من هذه المشاركات والبناء عليها وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية التعلمية؛ خاصة في ظل ما يشهده القطاع التعليمي من تطورات تطال كافة مكونات المنظومة التربوية.يشار إلى أن هذا المؤتمر نُظم تحت عنوان: "أنشئ.. تواصل.. وتعاون"، بمشاركة 200 من الباحثين والمتخصصين في علم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات؛ إذ سلط المؤتمر الضوء على دور المكتبات في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي في ضوء التغير الراهن في تكنولوجيا المعلومات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والزيادة في حجم البيانات وغيرها من المتغيرات.