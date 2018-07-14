"دنيا الوطن" ترصد قصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة
رام الله - دنيا الوطن
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية بشكل عنيف مناطق غرب مدينة غزة.
ورصدت "دنيا الوطن" لحظة قصف الاحتلال منطقة الكتيبة غرب غزة، والذي أدى لاصابة عدد من المواطنين بينهم اصابات خطيرة.
شاهد ما رصدته "دنيا الوطن"..
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية بشكل عنيف مناطق غرب مدينة غزة.
ورصدت "دنيا الوطن" لحظة قصف الاحتلال منطقة الكتيبة غرب غزة، والذي أدى لاصابة عدد من المواطنين بينهم اصابات خطيرة.
شاهد ما رصدته "دنيا الوطن"..
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