شؤون فلسطينية

"دنيا الوطن" ترصد قصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة

"دنيا الوطن" ترصد قصف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة
رام الله - دنيا الوطن
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية بشكل عنيف مناطق غرب مدينة غزة.

ورصدت "دنيا الوطن" لحظة قصف الاحتلال منطقة الكتيبة غرب غزة، والذي أدى لاصابة عدد من المواطنين بينهم اصابات خطيرة.

شاهد ما رصدته "دنيا الوطن"..

 




أخبار ذات صلة

فيديو: لحطة قصف &#34;الكتيبة&#34;.. شاهد إلى أين وصلت شظايا الصواريخ الإسرائيلية

فيديو: لحطة قصف "الكتيبة".. شاهد إلى أين وصلت شظايا الصواريخ الإسرائيلية

شاهد: لحظة وصول الاصابات الى مستشفى الشفاء نتيجة قصف منطقة الكتيبة

شاهد: لحظة وصول الاصابات الى مستشفى الشفاء نتيجة قصف منطقة الكتيبة

شاهد: مراجيح الأطفال ومسجد الكتيبة ضمن أهداف الاحتلال في قصف غزة

شاهد: مراجيح الأطفال ومسجد الكتيبة ضمن أهداف الاحتلال في قصف غزة

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

شاهد: لحظة سقوط صاروخين في منطقة سديروت المحاذية لقطاع غزة

شاهد: لحظة سقوط صاروخين في منطقة سديروت المحاذية لقطاع غزة

طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة

طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة

الاحتلال ينفي تعرض قوة إسرائيلية لصاروخ (كورنيت) عند الحدود مع القطاع

الاحتلال ينفي تعرض قوة إسرائيلية لصاروخ (كورنيت) عند الحدود مع القطاع

الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية بغزة هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد)

الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية بغزة هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد)

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

التربية: فلسطين تحصد المركز الأول بمؤتمر دولي للنشر الإلكتروني

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد مرشود

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد مرشود

جماهير مدينة طولكرم تشيع جثمان الشهيد عنبر

جماهير مدينة طولكرم تشيع جثمان الشهيد عنبر

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد صبارنة في بيت أمر بالخليل

مواجهات مع الاحتلال عقب تشييع جثمان الشهيد صبارنة في بيت أمر بالخليل

إصابة شاب برصاص المستوطنين جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص المستوطنين جنوب نابلس

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا

خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

منوعات

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بعد &#34;تحرشها&#34; بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة &#34;الهيئة&#34; وآخرون يسخرون: &#34;اعتقد أنها شبح أو باتمان&#34;

بعد "تحرشها" بالمهندس.. سعوديون يطالبون بعودة "الهيئة" وآخرون يسخرون: "اعتقد أنها شبح أو باتمان"

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)