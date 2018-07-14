طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة
رام الله - دنيا الوطن
وقالت وزارة الصحة بغزة: القصف على مبنى الكتيبة، أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وأدى القصف كذلك، إلى أضرار كبيرة في محيط المكان، نتيجة الصواريخ القوية التي انهمرت عليه.
استشهد طفلان مساء اليوم السبت، فيما أصيب آخرون، بعدما قصت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منطقة الكتيبة بغزة.
بدوره، أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الطفل أمير النمرة (15 عاما)، والطفل لؤي كحيل (16 عاما)، جراء استهداف طيران الاحتلال لمنطقة الكتيبة.
وقالت وزارة الصحة بغزة: القصف على مبنى الكتيبة، أدى لإصابة عدد من المواطنين.
وأدى القصف كذلك، إلى أضرار كبيرة في محيط المكان، نتيجة الصواريخ القوية التي انهمرت عليه.
بدوره، أكد الدكتور ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، بتصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القصف الاسرائيلي لمنطقة الكتيبة أسفر عن اصابة 15 شخصا، بينهم حالتيْن وصفتا بالخطيرة.
يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت عدة مواقع تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسري لحركة حماس، في كافة محافظات قطاع غزة، وقد أسفر عن ذلك عدة اصابات.
في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، اعترضت القبة الحديدية عددا منها.
ِشاهد فيديو استهداف الكتيبة وفق ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي..
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