طفلان شهيدان وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنطقة الكتيبة غرب غزة





يشار إلى أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت عدة مواقع تابعة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسري لحركة حماس، في كافة محافظات قطاع غزة، وقد أسفر عن ذلك عدة اصابات.





في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، اعترضت القبة الحديدية عددا منها.





ِشاهد فيديو استهداف الكتيبة وفق ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي..



















بدوره، أكد الدكتور ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، بتصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القصف الاسرائيلي لمنطقة الكتيبة أسفر عن اصابة 15 شخصا، بينهم حالتيْن وصفتا بالخطيرة.