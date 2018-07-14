الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية بغزة هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد)

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين منليس، أن الغارات الجوية التي نفذها جيشه في قطاع غزة، اليوم، السبت، هي الأضخم منذ حرب (الجرف الصامد) في صيف العام 2014.وقال منليس: استهدفنا 40 موقعًا، بينها مقر قيادة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيت لاهيا، إضافة إلى بنى تحتية ومخازن وسائل قتالية تابعة للقوة البحرية.وأضاف أن حركة حماس تنجح في إنشاء طابع قتالي بالنار دون المس بحياة البشر، ولكنها تمس بالشعور بالأمن، وأن الجيش مصمم على إنهاء ذلك.وأوضح منليس أن الجيش الإسرائيلي، يعاين ثلاثة عوامل مهمة ينظر إليها بخطورة الأول ظاهرة إرهاب النار، والتي بالرغم من أنها لم تؤد إلى وقوع إصابات، إلا أن الجيش ينظر إليها بخطورة لكونها تمس بالشعور بالأمن، والثاني الفعاليات قرب السياج الحدودي ضد قوات الجيش، فرغم تراجع عدد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة إلا أن الجيش لا ينوي التعايش معها، والثالث هو إطلاق الصواريخ الذي تقوم به حركة حماس ردا على هجمات الجيش على القطاع.