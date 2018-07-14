جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد مرشود

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمد عبد الكريم مرشود (30 عاما) إلى مثواه الأخير.وانطلق موكب التشييع بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الوطنية، والشعبية، والرسمية في محافظة نابلس، من مستشفى رفيديا الحكومي الى منزل الشهيد في مخيم بلاطة شرق المدينة، وصولا الى مسجد عباد الرحمن، حيث ادى المشيعون الصلاة عليه، ثم الى مقبرة المخيم حيث ووري الثرى هناك، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد سلمت جثمان الشهيد مرشود على مفترق جيت غرب مدينة نابلس، بعد احتجاز جثمانه ثلاثة أشهر.وأعلن عن استشهاد الشاب محمد عبد الكريم مرشود متأثرا بجروح أصيب بها في التاسع من شهر نيسان الماضي، بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" في منطقة الخان الأحمر بين القدس، وأريحا؛ بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.