إصابة شاب برصاص المستوطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاص المستوطنين، اليوم السبت، في قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.وأفاد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي صوب منازل المواطنين في القرية، ما أدى لإصابة الشاب عمار محمود أبو حمد (30 عاما)، بالرصاص الحي، حيث جرى نقله لمستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).