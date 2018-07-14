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دولي

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة

روحاني يتوعد الولايات المتحدة بالهزيمة
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
توّعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأميركية بالهزيمة، وأكد أن الشعب الإيراني سيحبط السياسة الأميركية ضده كما أحبط مؤامرات واشنطن السابقة عليه.

واعتبر روحاني أن مشروع الحظر الأميركي يستهدف عموم الشعب الإيراني والضغط عليه. وقال في كلمة بعد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث إن "لدى طهران قناعة بأن السياسة الأميركية ضد إيران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل"، موضحاً أن "أميركا تواجه اليوم عزلة عالمية أكثر من غيرها من الدول".

وتابع قائلا إن "الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران، وليست هناك أية منظمة دولية تدعم السياسة الأميركية، وأغلب الدول رفضت الإجراءات الأميركية الأحادية الجانب ضد إيران".

وأعلن روحاني أن "الظروف الحالية أتاحت فرصة كبيرة لتصدير البضائع الإيرانية إلى خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة الإيرانية تتابع بقوة تنفيذ مشروع توفير فرص العمل للمواطنين".

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