إسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد مع المقاومة في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، طلب من جمهورية مصر العربية بوقف التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع القناة 20 الإسرائيلية عن مصادر مصرية.
وقالت القناة: "إن هناك جهود مصرية لإقناع حركة حماس وإسرائيل بوقف التصعيد، ولكن الاخيرة رفضت الطلب المصري في المرحلة الحالية".
رفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، طلب من جمهورية مصر العربية بوقف التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع القناة 20 الإسرائيلية عن مصادر مصرية.
وقالت القناة: "إن هناك جهود مصرية لإقناع حركة حماس وإسرائيل بوقف التصعيد، ولكن الاخيرة رفضت الطلب المصري في المرحلة الحالية".
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