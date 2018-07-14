إسرائيل ترفض طلب مصري بوقف التصعيد مع المقاومة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنرفضت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، طلب من جمهورية مصر العربية بوقف التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما نقله موقع القناة 20 الإسرائيلية عن مصادر مصرية.وقالت القناة: "إن هناك جهود مصرية لإقناع حركة حماس وإسرائيل بوقف التصعيد، ولكن الاخيرة رفضت الطلب المصري في المرحلة الحالية".