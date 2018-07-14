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خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا

خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأطلع الرئيس عباس، نظيره الروسي على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، خاصة ما يحدث في الخان الأحمر شرق القدس، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير واقتلاع السكان الأصليين.

وقال الرئيس إن هناك أزمة حقيقة في المنطقة تحدث في هذه الأثناء، هي أزمة الخان الأحمر وهي منطقة حساسة جدا شرق القدس، تسعى إسرائيل الى تدميرها وتهجير السكان منها لربط المستوطنات غير الشرعية مع بعضها البعض، وتعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وهذا الأمر مرفوض ومستهجن، ونحن نوليها كل الأهمية والدعم.

وأضاف: أن العلاقات الرسمية الفلسطينية مع الولايات المتحدة الأميركية متوقفة تماما، بعد ما يسمى صفقة العصر التي يعدون لها بعد اعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادهم  لها، وسعيهم أيضا إلى إزاحة ملف اللاجئين عن الطاولة، أميركا قدمت حلولا ونرفضها رفضا قاطعا وهذا الأمر أدى لقطع العلاقات بيننا.

وأشاد الرئيس بالعلاقات الفلسطينية الروسية الحميمة، "التي تجعلنا على تواصل دائم معكم لنسمع منكم آرائكم في القضايا العديدة التي تحدث معنا".

وثمن النجاح الباهر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا، والعالم كله يتحدث عن هذه النجاحات الكبيرة وهو نموذج يجب أن يحتذى به في العالم، ونهنئكم على هذا الإنجاز.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد آخر من المسؤولين.

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