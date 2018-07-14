الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبا بعد ارتفاعها الجنوني.وأشاد بجهود وانجازات الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله ووزير الزراعة سفيان سلطان وأركان وزارته وما توصلوا له من مضاعفة كميات الحصة السنوية المستوردة من الخراف لتصل من 25 الف رأس إلى 50 الف رأس من الخراف بدون جمارك مما يزيد العرض ويقلل من التكلفة ويساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في فلسطين ويساعد على خفض السعر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن والمستهلك الفلسطيني.وأضاف أن استيراد كميات مضاعفة من الخرفان والاغنام سوف ينعكس على كافة أنواع اللحوم الحمراء بانخفاض أسعارها قريبا بسبب زيادة العرض وانخفاض التكلفة وزيادة إعداد قطعان الأغنام والمواشي.وأوضح الشيوخي ان قطعان الأغنام قد انخفضت إعدادها إلى حوالي النصف خلال الأعوام الماضية بسبب سيطرة الاحتلال على المناطق المسماة بمناطق c الخاضعة للسيطرة الأمنية الكاملة للاحتلال والتي كانت تشكل غالبية مساحات المناطق الرعوية الفلسطينية مما قلص أعداد الأغنام وقطعانها إلى حوالي النصف في ظل الطلب المتزايد طرديا مع زيادة عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب ونقص العرض وارتفاع اسعار الاعلاف ما ساهم إلى وصول أسعار الأغنام و اللحوم الحمراء إلى أسعار جنونية غير مسبوقة.وفي نفس الإطار كشفت وزارة الزراعة، تمكنها من زيادة الكمية السنوية من الخراف المدرجة على بند القوائم السلعية الملحقة ببروتوكول باريس الاقتصادي من 25 ألف رأس لتصبح 50 ألفًا.