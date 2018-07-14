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شؤون فلسطينية

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام حسن شوكة، والذي يقبع في عزل مستشفى الرملة منذ تاريخ إضرابه 3/6/2018 احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقال قراقع: إن الأسير شوكة، يعاني من تدهور حالته الصحية بشكل خطير، ولم يعد قادراً على الحركة، ويصاب بحالات غيبوبة وآلام شديدة في كافة أنحاء الجسم، وأنه معزول في غرفة سيئة، ويتعرض للضغوطات والإهانات لإجباره على كسر الإضراب، حيث يحتجز في غرفة تشبه الزنزانة، جميع فتحات التهويه فيها مغلقة، إضافة إلى تعرضه لتفتيشات استفزازية وإجباره على التعري.

وأضاف، أن الغرفة التي يتواجد فيها شوكة مليئة بالحشرات ومتسخة، ولا تصلح للاحتجاز الآدمي، إضافة إلى المعاملة السيئة التى يتعرض لها طوال اليوم، مشيراً إلى أن الأسير شوكة، يعاني من وجود كتل دهنية في جسمه، ويعاني من إرهاق وتعب شديد.

يذكر، أن الأسير شوكة من سكان بيت لحم، وحكم بالسجن الإداري لمدة 6 شهور، وجدد له مرتان، وهو أسير سابق قضى 13 عاماً في الأسر، منها 8 سنوات في الاعتقال الإداري.

وقال قراقع: إنه لا زال 3 أسرى آخرين مضربين عن الطعام منذ اعتقالهم الإداري، وهم: إسلام جواريش، وعيسى عوض، ومحمود عياد، منذ أسبوع، في حين يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ تاريخ 15-2-2018.

وتوقع قراقع تصاعداً في خطوات الأسرى الإداريين بانضمام أعداد أخرى منهم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحقهم.

ومن جانب آخر، قال قراقع: إن الوضع الصحي لعدد كبير من الأسرى المرضى، أصبح مقلقاً في ظل انتشار الأمراض الخبيثة والمزمنة في أجسام المعتقلين، ووجود عدد من المرضى المصابين بجروح خطيرة، وعدم تلقيهم العلاجات اللازمة، وتنصل حكومة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية إزاء توفير العلاج والفحوصات اللازمة للمعتقلين.

أقوال قراقع تلك، جاءت خلال استقباله الأسير المحرر باسل البزرة، الذي أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال، وزيارته عائلة الأسيرة الجريحة عبلة العدم في قرية بيت أولا قضاء الخليل وعائلة الأسير المريض صدقي الزرو في مدينة الخليل، والأسيرة المحررة نور زريقات، التي أمضت عاماً في سجون الاحتلال، وتقديم واجب العزاء بوفاة الأسير المحرر إبراهيم غنيمات في قرية صوريف.

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