حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، على التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو على غزة، لافتاً إلى أن الرد عليه بقوة، يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية في إدارة الصراع.







وقال برهوم، في تصريح صحفي، السبت: إن المقاومة تُتقن توصيل الرسالة، وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة، وكافية لإجباره على وقف التصعيد، وعدم التمادي في الاستهداف، مشدداً على أن حماية شعبنا والدفاع عنه، مطلب وطني وخيار استراتيجي.







وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت رشقات صاروخية صوب المغتصبات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في "غلاف غزة" فجر اليوم، بعد دقائق من سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية.