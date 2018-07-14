عاجل

  • القبة الحديدية تفشل في اعتراض صواريخ المقاومة

  • صافرات الإنذار تدوي في "ياد مردخاي ونتيف هعسرا" قرب حدود شمال قطاع غزة

مباشر | كأس العالم - روسيا 2018 .. توقعات نتيجة مباراة انجلترا و بلجيكا

شؤون فلسطينية

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله: إن الصمود الأسطوري، الذي يسطره أهلنا في (الخان الأحمر، حماية للقدس والدفاع عن أرضنا، رفضاً لمشروع القدس الكبرى ومشروع (E1) يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام الكارثي، وتحقيق الوحدة، وبناء شراكة سياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده.

ودعت القوى في بيان لها وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه، إلى إنهاء الإجراءات بحق أهلنا في قطاع غزة، ودعم صمود المواطنين في المناطق (ج) والأغوار والقدس، وتوسيع الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال بأوسع انخراط من شرائح وقطاعات شعبنا في المقاومة الشعبية، حتى كنس الاحتلال عن أرضنا بكل أشكاله.

ودعت القوى جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات المتواصلة، تاكيداً على رفض المشاريع التصفوية، وتمسكاً بالحقوق الوطنية، وخاصة المشاركة في فعالية إطلاق الحملة الوطنية، رفضاً لسرقة أموال ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى من العائدات الضريبية، وأهمية مشاركة الكل الوطني وكافة الفعاليات الشعبية والأهلية، حيث ستكون الفعالية على ميدان الشهيد ياسر عرفات الثلاثاء الساعة 12:00 ظهراً.

ودعت القوى في بيانها إلى المشاركة في الفعالية، التي دعت إليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة من قبل دولة الاحتلال، المقررة الثلاثاء، أيضاً، الساعة الرابعة عصراً على دوار المنارة، بالتزامن مع انعقاد محكمة الاحتلال في القدس المحتلة.

وحول (الخان الأحمر) دعت القوى إلى المشاركة الواسعة في تأدية صلاة الجمعة في قرية (الخان الأحمر) إسناداً لأهلنا الصادمين هناك، وتاكيداً على رفض (صفقة القرن)، وسياسات الاستيطان الاستعماري، ومخططات التهجير والترحيل القسري.

وتوجهت القوى بالتهاني للرفاق في جبهة النضال الشعبي في ذكرى الانطلاقة 51، مؤكدة على اسهاماتها في النضال الوطني.

أخبار ذات صلة

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

كتائب المقاومة الوطنية تعلن عن استهداف مواقع الاحتلال بصواريخ 107

خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا

خلال لقائه ببوتين.. الرئيس عباس: العلاقات الرسمية مع الولايات المتحدة متوقفة تمامًا

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

الشيوخي: انخفاض أسعار لحوم الأغنام قريبًا

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

تشاؤم فلسطيني من استئناف جولات المصالحة الفلسطينية

تشاؤم فلسطيني من استئناف جولات المصالحة الفلسطينية

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

(أونروا): لن تتخلى عن الموظفين وسنتخذ بعض الإجراءات

(أونروا): لن تتخلى عن الموظفين وسنتخذ بعض الإجراءات

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

قراقع يُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب شوكة

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار &#34;صغيرة حارقة&#34;

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار "صغيرة حارقة"

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

منوعات

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

مقالب رامز جلال تتسبب في طرده من منزل والده

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

بسنت نور الدين طليقة معز مسعود تعلق على زواجه من شيري عادل

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

فيديو: &#34;عادل إمام&#34; يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

فيديو: "عادل إمام" يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)