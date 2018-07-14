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شؤون فلسطينية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يتوعد قطاع غزة بحرب مدمرة في 2018

شاهد: الجيش الإسرائيلي يتوعد قطاع غزة بحرب مدمرة في 2018
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توّعد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في قطاع غزة، بحرب أشد من تلك التي شنها في العام 2014، حيث جاءت تهديدات المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات له اليوم السبت، بالتزامن مع هجمات إسرائيلية على مواقع في القطاع.

وقال أدرعي عبر (تويتر): "مظاهر 2018 قد تكون أخطر من مظاهر 2014"، فيما أرفق التغريدة بصور للدمار الذي لحق بأبنية فلسطينية في غزة خلال حروب 2008 و2012 و2018 ومعها تساؤل "2018؟".

ولاحقاً نشر تغريدة أخرى مرفقة بصور جوية لقصف مقاتلات إسرائيلية لمبان في غزة خلال حرب 2014، وأرفق هذه الصورة بعبارة: "ردّنا على استمرار أعمال حماس، ستجعل عناصرها يشتاقون لأيام صيف 2014 وعملية الجرف الصامد"، وهو الاسم الذي اطلقته إسرائيل على حرب 2014.

وكانت حرب 2014 قد أدت إلى استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني، وجرح الآلاف، وتدمير كبير للممتلكات في قطاع غزة، حيث أقر الجيش الإسرائيلي في حينها بمقتل 72 إسرائيلياً، غالبيتهم العظمى من الجنود، وجرح المئات.

وجاءت تغريدات أدرعي، في الوقت الذي شنت فيه طائرات عسكرية إسرائيلية، ظهر اليوم السبت، غارات على ثلاثة مواقع تتبع لحركة حماس، في غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


 




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