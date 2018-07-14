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شؤون فلسطينية

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار "صغيرة حارقة"

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار "صغيرة حارقة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، يخشون من تصعيد الهجمات التي تشنها حركة (حماس)، وانتقال نشطاء الحركة من استخدام الطائرات الورقية إلى استخدام طائرات صغيرة من دون طيار لإشعال الحرائق في المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن نجاح حركة حماس في إشعال الحرائق في المناطق المحاذية لغلاف غزة، وإلحاقها الأضرار الجسيمة بالحقول والأحراش الاستيطانية، تزيد من عزمها على تطوير الآلة البدائية التي أطلقتها في بادئ الأمر لإشعال الحرائق.

ونقلت الصحيفة، عن جهاز الأمن الإسرائيلي، أن حماس تنوي الآن استخدام طائرة من دون طيار صغيرة، محملة بمواد حارقة، مضيفةً: "في الوقت الذي تتخبط فيه تل أبيب، حول كيف يجب التعامل مع ظاهرة الطائرات الورقية، بدأ نشطاء حماس بتزويد الطائرات الورقية الحارقة بجهاز موقوت يمكنها من قطع مسافات أكبر في الهواء، والوصول إلى مناطق جديدة في إسرائيل".

واتخذ الفلسطينيون خلال مسيرات العودة؛ التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، طرقاً جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ من بينها استخدام الطائرات الورقية المحملة بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة.

وتسببت تلك الطائرات، باحتراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية داخل المستوطنات؛ ما أدى إلى تكبيدهم خسائر مالية بالغة.

وباءت محاولات الجيش الإسرائيلي بالفشل في التعامل مع هذه الطائرات، التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمستوطنات القريبة من السياج الفاصل.

ووثقت إحصائية إسرائيلية، اندلاع أكثر من ألف حريق بمستوطنات غلاف غزة، منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية في نهاية آذار/ مارس الماضي، أتت على نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية والأحراج في المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، نتيجة إطلاق وسائل حارقة من القطاع، في حين قدرت الأضرار المادية بملايين الدولارات.

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