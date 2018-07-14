هل أرسلت (فتح) وفداً برئاسة العالول إلى القاهرة لبحث المصالحة؟

نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، السبت، الأنباء التي تحدثت عن توجه وفد من الحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول للعاصمة المصرية "القاهرة".







وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تشكيل وفد قيادي من حركة فتح لزيارة القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.







وأوضح أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا نية لدى الحركة؛ لتشكيل وفد لزيارة القاهرة، لافتاً إلى أن فتح تنتظر رد السلطات المصرية، فيما يتعلق بلقائها بوفد حركة حماس، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.







يذكر، أن وفد حركة حماس، غادر أمس الجمعة القاهرة، وذلك بعد جولة مباحثات بين المصريين وقيادة الحركة، في ملفات العلاقات الداخلية والمصالحة الفلسطينية.

خاص دنيا الوطن