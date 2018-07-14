عاجل

  • سلسلة انفجارات ضخمة تهز مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

  • سماع دوي عدة انفجارات في مدينة غزة الان

  • استهداف اسرائيلي جديد بجوار المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة

  • استهداف اسرائيلي جديد شرق حي التفاح

  • من جديد صافرات الإنذار تدوي في زيكيم وكارميا

  • طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة بجوار الجامعة الامريكية غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

هل أرسلت (فتح) وفداً برئاسة العالول إلى القاهرة لبحث المصالحة؟

هل أرسلت (فتح) وفداً برئاسة العالول إلى القاهرة لبحث المصالحة؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، السبت، الأنباء التي تحدثت عن توجه وفد من الحركة، برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول للعاصمة المصرية "القاهرة".

وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تشكيل وفد قيادي من حركة فتح لزيارة القاهرة، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وأوضح أبو سيف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا نية لدى الحركة؛ لتشكيل وفد لزيارة القاهرة، لافتاً إلى أن فتح تنتظر رد السلطات المصرية، فيما يتعلق بلقائها بوفد حركة حماس، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر، أن وفد حركة حماس، غادر أمس الجمعة القاهرة، وذلك بعد جولة مباحثات بين المصريين وقيادة الحركة، في ملفات العلاقات الداخلية والمصالحة الفلسطينية. 

أخبار ذات صلة

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

(أونروا): لن تتخلى عن الموظفين وسنتخذ بعض الإجراءات

(أونروا): لن تتخلى عن الموظفين وسنتخذ بعض الإجراءات

شاهد: الجيش الإسرائيلي يتوعد قطاع غزة بحرب مدمرة في 2018

شاهد: الجيش الإسرائيلي يتوعد قطاع غزة بحرب مدمرة في 2018

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار &#34;صغيرة حارقة&#34;

صحيفة: إسرائيل قلقة من تطوير حماس طائرة بدون طيار "صغيرة حارقة"

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 1967

فيديو: طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً للمقاومة بقطاع غزة.. والأخيرة ترد

فيديو: طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً للمقاومة بقطاع غزة.. والأخيرة ترد

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

حماس: المقاومة تُتقن توصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة للاحتلال

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

رفضاً لصفقة القرن.. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة بالفعاليات الوطنية

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

الحمد الله: سيظل الخان الأحمر على الخارطة ولن تفلح اسرائيل في اقتلاعه

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

شاهد: بعد ساعة من اعتقاله.. الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح &#34;منيب المصري&#34;

شاهد: بعد ساعة من اعتقاله.. الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح "منيب المصري"

يوجد آثار حبل على رقبتها.. الشرطة تُحقق بوفاة طفلة بظروف غامضة بالخليل

يوجد آثار حبل على رقبتها.. الشرطة تُحقق بوفاة طفلة بظروف غامضة بالخليل

منوعات

شاهد: أحلام تحقن &#34;شفتيها&#34; أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

شاهد: أحلام تحقن "شفتيها" أمام الكاميرا قبل حفلها المرتقب بلوس أنجلوس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

فيديو: &#34;عادل إمام&#34; يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

فيديو: "عادل إمام" يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)