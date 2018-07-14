فيديو: طائرات الاحتلال تقصف أهدافاً للمقاومة بقطاع غزة وتعليمات جديدة للمستوطنين





وأفادت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ، مواقع تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.





وبحسب المصادر ذاتها، فقد استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية، بصاروخين، موقعا تابعا لكتائب القسام على الحدود مع مصر في مدينة رفح جنوب القطاع.





إلى مدينة غزة، فقد قصف الطيران الحربي الاسرائيلي هدافا للمقاومة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، عدة مرات بعدة صواريخ.





إلى شمال القطاع، فقد استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عدة أهداف للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، حيث قصفت بأربعة صواريخ موقعا بالقرب من الكلية الزراعية في بيت لاهيا، واهدافا بالقرب من القرية البدوية، وكذلك اهدافا خلف أبراج العودة.





في غضون ذلك، استهدفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلي بأربعة صواريخ، موقعا للمقاومة الفلسطينية بالقرب من الكلية الزراعية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





في السياق، قصفت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية هدفا تابعا للمقاومة الفلسطينية خلف أبراج العودة شمال قطاع غزة.





بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "في هذا الوقت يهاجم الجيش الاسرائيلي أهدافا جديدة في قطاع غزة".





وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فقد اصدر المجلس الاقليمي (أشكول)، تعليما جديدة للمستوطنين بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ.





بدورها، قالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الاسرائيلية: "من المتوقع ان يوسع الجيش الاسرائيلي خلال الساعة المقبلة هجماته في قطاع غزة".