مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس





كما حصلت على تغطية مالية من وزارة الصحة الفلسطينية، ولكن المشكلة هي في تكاليف السفر والمبيت، حيث أني عاطل عن العمل ولا دخل مادي لدي.





أناشد الرئيس محمود عباس بمساعدتي في توفير تكاليف السفر والاقامة في جمهورية مصر العربية.





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رام الله - دنيا الوطنانا المواطن طه صبحي طه عفانة، أسير محرر، اعاني من مرض السرطان في العظم ، حصلت على تحويلة الى مستشفى ناصر بجمهورية مصر العربية.