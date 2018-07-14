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فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عدد من المتظاهرين، مساء أمس الجمعة، مطار محافظة النجف، احتجاجاً على تردي الخدمات في المحافظة، بحسب ما أفاد موقع (السومرية نيوز).

وأضاف الموقع العراقي، أن المتظاهرين خرجوا احتجاجاً على تردي الخدمات في المحافظة.

وتظاهر المئات من أهالي محافظة النجف، الجمعة، وسط المحافظة، احتجاجاً على تردي تجهيزهم بالتيار الكهربائي، فيما حملوا شعار "شلع قلع كلهم حرامية"، فيما أعلن محافظ النجف لؤي الياسري عن انسحاب المتظاهرين قرب مجلس المحافظة بعد تسليم مطالبهم.

وتصاعدت يوم الجمعة، حدة التظاهرات في محافظتي النجف وذي قار؛ للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء، وتوفير الماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل.

وقام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات أمام منزل محافظ ذي قار.

وقال شهود عيان: إن متظاهري النجف، اقتحموا مجلس المحافظة.

وصرح محمد مكي، وهو ناشط من مدينة النجف لموقع (روسيا اليوم)، أن المتظاهرين دخلوا مكتب المحافظ، ومبنى مجلس المحافظة، احتجاجاً على سوء الخدمات.

وأضاف مكي أن مناوشات وقعت بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

إلى ذلك، وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن حمى التظاهرات، انتقلت إلى محافظتي الناصرية وميسان جنوب العراق احتجاجاً على تردي الخدمات.

وأضاف مراسلنا، أن القوات الأمنية، منعت المحتجين في الناصرية من اقتحام منزل المحافظ.

وأفاد بأن المتظاهرين في ميسان، يحاولون اقتحام مبنى المحافظة، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المحتجين على سوء الخدمات في محافظة بابل، نصبوا الخيام أمام مبنى مجلس المحافظة.

هذا، وتواصلت الاحتجاجات في محافظة البصرة، جنوبي العراق، منذ انطلاقها بداية الأسبوع الحالي، لتتطور إلى استخدام النيران والأسلحة الخفيفة من قبل محتجين على سوء الأوضاع الخدمية.

وذكر ناشطون من محافظة البصرة، تحدثوا أن المتظاهرين قطعوا أجزاء من الطريق الرابطة بين البصرة وبغداد، وأشعلوا إطارات السيارات في عدد من الطرق، وتفاقمت حركة الاحتجاج في منطقة التنومة.

 

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