فرنسا: من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها دون قتلهم

رام الله - دنيا الوطن

قالت سفيرة فرنسا المعتمدة لدى إسرائيل، هيلين لوغال، إن من حق إسرائيل منع الفلسطينيين من اجتياز حدودها، ولكن دون اللجوء إلى قتلهم.



وأوضحت لوغال، السبت، أن فرنسا ستقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، عندما يتوصل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني إلى اتفاق سلام فيما بينهما، يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل، وفق ما أورد تلفزيون (i24news).







وأضافت، أن احتفالات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ساهمت بشكل مباشر في الاحتجاجات الدامية على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتابعت: "نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي عند سقوط الكثير من القتلى، ويجب على إسرائيل أن توضح لماذا حدث ذلك، وأعتقد أن التحقيق الذي تجريه إسرائيل، سيساعد كثيراً في استكمال التحقيق الدولي".وأشارت إلى أنه في نيسان/ أبريل "كانت مظاهرات عنيفة جداً في فرنسا ضد الشرطة، ولكن لم يسقط قتلى"، مضيفةً: "نحن ندرك أن على إسرائيل أن تمنع سكان غزة من عبور السياج، لكنها تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل الناس، يمكنك أن تؤذي بأقل قدر ممكن".