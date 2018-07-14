عاجل

  • قصف جديد في حي الزيتون شرق مدينة غزة

  • يديعوت: من المتوقع أن يوسّع الجيش الإسرائيلي خلال الساعات القادمة هجماته في قطاع غزة

دولي

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الباكستانية، رئيس الوزراء المعزول نواز شريف، وابنته مريم، بعد وصولهما للبلاد ليواجها أحكاماً مطولة بالسجن، بعد أن قاما بحشد التأييد لحزبهما قبيل انتخابات عامة تجرى يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.

وقال صحفي من وكالة (رويترز) كان على الطائرة: "إن رجالاً بزي رسمي، رافقوا شريف وابنته من الطائرة، عقب هبوطها مباشرة في مدينة لاهور وسط البلاد، حوالي الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي (1645 بتوقيت غرينتش)". 

وصدرت ضد شريف وابنته، أحكام غيابية بالسجن في قضية فساد الأسبوع الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد متحدث باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، إنهما اعتقلا بعد ذلك.

وذكرت محطة (جيو) التلفزيونية المحلية ،أنهما اصطحبا لطائرة أخرى كانت منتظرة لتقلهما إلى خارج لاهور، حيث احتشد فيها أكثر من عشرة آلاف من أنصار شريف.

وقد تتسبب عودتهما في تغيير كبير في السباق الانتخابي الذي تتزايد فيه الاتهامات، بأن الجيش يعمل من خلف الكواليس لترجيح كفة بطل الكريكت السابق عمران خان، الذي وصف شريف بأنه "مجرم" لا يستحق الدعم.

وقال شاهد من (رويترز): إن اشتباكات اندلعت على طريق سريع رئيسي مؤد للاهور بين أنصار شريف والشرطة، التي انتشر الآلاف من أفرادها في المدينة، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وأضاف الشاهد، أن خدمات الهواتف المحمولة، انقطعت في منتصف النهار، فيما قاد شهباز شقيق شريف نحو عشرة آلاف من أنصار الحزب في مسيرة نحو وسط المدينة في تحد لحظر مفروض على التجمعات العامة.

ودان نواز شريف الأساليب التي تتبعها الحكومة الانتقالية التي تولت شؤون البلاد في حزيران/ يونيو قبل الانتخابات العامة، كما يقتضي الدستور الباكستاني.

وعاد شريف لباكستان قادماً من بريطانيا، بعد أسبوع من صدور حكم من محكمة لمكافحة الفساد، بسجنه عشرة أعوام بعد شرائه شققاً فاخرة في لندن، بينما صدر حكم بحبس ابنته وخليفته في السياسة سبعة أعوام.

وقال شريف: إن الجيش يقود "حملة ملاحقة قضائية" ضده وضد حزبه.

وتأتي عودة شريف في وقت يشهد حزبه تعثراً وعقبات بعدما كان قبل عام، يحظى بشعبية كبيرة، ويتصدر الأحزاب المتنافسة في الانتخابات.

أخبار ذات صلة

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

الأرجنتين طلبت من روسيا اعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي

الأرجنتين طلبت من روسيا اعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي

استطلاع.. منافسة شرسة بين شاكيد ونتنياهو بالانتخابات المقبلة.. فهل تفوز؟

استطلاع.. منافسة شرسة بين شاكيد ونتنياهو بالانتخابات المقبلة.. فهل تفوز؟

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة من اسير محرر إلى الرئيس محمود عباس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

ادعيس: التعرض للمؤتمرات المتعلقة بحفظ الوقف وحمايته انتهاك خطير لحقوقنا بالقدس

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

التربية: اقتحام (كلية الحسيني) انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات التعليمية

&#34;بيت لحم 2020&#34; على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب

"بيت لحم 2020" على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي

اسرائيل توفر الدعم للبؤر الاستيطانية العشوائية وتخفض شروط حيازة سلاح ناري للمستوطنين

اسرائيل توفر الدعم للبؤر الاستيطانية العشوائية وتخفض شروط حيازة سلاح ناري للمستوطنين

الجهاد الإسلامي: ولى زمن الاعتداء الإسرائيلي دون رد ومستعدون للمواجهة

الجهاد الإسلامي: ولى زمن الاعتداء الإسرائيلي دون رد ومستعدون للمواجهة

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (الوفاء للخان الأحمر)

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (الوفاء للخان الأحمر)

منوعات

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

الشرطة السعودية تلقي القبض على فتاة بسبب مافعلته خلال حفل ماجد المهندس

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرأة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

فيديو: &#34;عادل إمام&#34; يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

فيديو: "عادل إمام" يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

مريم حسين لبسمة زوجة تامر حسني: إخلعيه وجيبي سيد سيده

مريم حسين لبسمة زوجة تامر حسني: إخلعيه وجيبي سيد سيده

عربي

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

فيديو: متظاهرون يقتحمون مطار النجف جنوب غربي العاصمة بغداد

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة