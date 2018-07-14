يوجد آثار حبل على رقبتها.. الشرطة تُحقق بوفاة طفلة بظروف غامضة بالخليل





وأوضح ارزيقات في تصريح صحفي له، أن الطفلة وصلت إلى مستشفى الخليل، وهي بحالة حرجة، لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن وفاتها، بعد وصولها إلى المستشفى.





وقال ارزيقات: "بالكشف الظاهري على الجثمان من قبل الشرطة والنيابة والطبيب الشرعي، تبين وجود آثار حبل على رقبتها، وقد قررت النيابة التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقي".





رام الله - دنيا الوطنأكد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، إن الشرطة والنيابة العامة في الخليل، باشرتا بإجراءات التحقيق في ظروف وفاة طفلة (14 عاماً)، من سكان قرية أبو العسجا جنوب محافظة الخليل.