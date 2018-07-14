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شؤون فلسطينية

"بيت لحم 2020" على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب

"بيت لحم 2020" على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب
رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، خلال لقائه د. سعود الحربي، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، في تونس، جهود وزارة الثقافة، وتحضيراتها بشأن "بيت لحم عاصمة الثقافة العربية في العام 2020"، عبر خطة أعدتها
وزارة الثقافة، تضمنت آفاق العمل، والتحديات التي تواجهها هذه التظاهرة الثقافية المهمة على مختلف الصعد، وعلى رأسها إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة الهادفة إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي، بالإضافة الى التحديات المالية المتصاعدة في ظل ما تتعرض له دولة فلسطين من ضغوطات لصمودها أمام سياسات الاحتلال.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين في تونس هايل الفاهوم، ومستشار الوزير لشؤون العواصم الثقافية، والمدير التنفيذي المكلف للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، جاد الغزاوي.

وأكد بسيسو خلال اللقاء أن وزارته، ومن خلال خطتها الثقافية، تسعى لتمتين الشراكات على المستويين الفلسطيني والعربي، وذلك لتذليل العقبات المتوقعة، من خلال اعتماد الفعاليات المشتركة مع الأشقاء العرب، مشيراً إلى أن خطة وزارة الثقافة التي تم عرضها على اللجنة العليا لبيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 في اجتماعها الأخير في بيت لحم، شباط/ فبراير الماضي، تضمّن مجمل النّشاطات الثقافيّة والفعاليات ذات العلاقَة، والتي ستنفذ على مدارِ عامٍ كامل بشراكةٍ فاعلة مع المؤسسات الثقافيّة الفلسطينيّة والعربيّة.

وأوضح بسيسو خلال الاجتماع، أنّ الخطة تشتمل على عدد من الفعاليّات، أهمّها إصدار أكثر من ستينَ كتابًا، وعقد ما يزيد عن أربعة مؤتمراتٍ ثقافيّة، ومَهرجانات فنيّة في مَجالات السينما، والمسرح، والنّحت، والفنون التّشكيلية وغيرِها، فضلًا عن مَعرض الكتاب في 2020، والذي سيتزامن مع مئوية ميلاد الشاعر والروائي، والمبدع الفلسطيني الكبير جبرا إبراهيم جبرا، والذي ستحتفي به فلسطين ضمن المشروع، الذي أطلقته وزارة الثقافة الفلسطيينة مطلع العام 2017 للاحتفاء بمئويات ميلاد رواد الثقافة في فلسطين.

وأكد بسيسو، أن التحضيرات التي رافقت إعداد الخطة الثقافية على مدار العام الماضي، قامَت بشكلٍ أساسيّ على مخرجات وتوصيات مؤتمر بيت لحم الوطني، الذي عقدته وزارة الثقافة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2016، تحت عنوان "نحوَ بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020"، والذي سعت من خلاله وزارة الثقافة إلى تهيئة المناخ الثقافي الفلسطيني، وتحفيز العمل المشترك من خلال توسيع قاعدة المشاركة الثقافية الفلسطينية.

من جانبه، أشاد الدكتور سعود الحربي، بجهود وزارة الثقافة الفلسطينية، مؤكداً وقوفه إلى جانب الوزارة في طرح الأفكار ذات العلاقة على وزراء الثقافة العرب في مؤتمرهم، تشرين الأول/ أكتوبر القادم في القاهرة، والعمل على إصدار القرارات الداعمة لهذه التوجهات من أجل إنجاح هذه التظاهرة الثقافية، رغم مختلف التحديات والعراقيل.

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