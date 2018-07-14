شؤون فلسطينية

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
قالت العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها: إن أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة وزائر، تنقلوا عبر (معبر الكرامة) خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 57 مطلوباً جنائياً.

وذكر البيان، "أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (30718) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29010) أشخاص، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر، قبضت خلال الفترة نفسها على (57) مطلوباً جنائياً وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف البيان: "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (29) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية ".

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