القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

صرح نائب وزير العدل الأميركي، رود روزينشتاين، الجمعة، أنه تم توجيه التهم إلى 12 عنصر استخبارات روسياً، بقرصنة الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأميركية في 2016.





ويأتي ذلك قبل ثلاثة أيام، من اللقاء المقرر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في 16 تموز/ يوليو، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).





ووضع قائمة الاتهامات المحقق الخاص، روبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) السابق الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة (روسيا غيت).





وصرح روزينشتاين للصحافيين: أن الضباط العسكريين الروس متهمون بـ"التآمر للتدخل في انتخابات الرئاسة 2016" بما في ذلك قرصنة رسائل إلكترونية للحزب الديمقراطي قبل الانتخابات.





وأضاف أن "11 من الضباط اتهموا بالتآمر لقرصنة أجهزة كمبيوتر وسرقة وثائق، ونشر تلك الوثائق بنية التدخل في الانتخابات".





كما أضاف، أن أحد هؤلاء إضافة إلى المتهم الثاني عشر متهمان بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر مؤسسات مشاركة في إدارة الانتخابات".



