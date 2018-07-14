صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

رام الله - دنيا الوطن

نشر الأمير الوليد بن طلال، صورة جمعته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش لقاء جرى بينهما، وتناقشا فيه حول الأمور الاقتصادية، ومستقبل القطاع الخاص، ودوره في نجاح رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، ستكون أكبر الداعمين للرؤية من خلال أكثر من قطاع استثماري.



وكتب الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على (تويتر) باللغتين العربية والإنجليزية: "تشرفت بالاجتماع مع أخي ولي العهد، وتناقشنا في الأمور الاقتصادية، ومستقبل القطاع الخاص، ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص، سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر "شركة المملكة القابضة" من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري".