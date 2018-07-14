صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (سبوتنك) الروسية للأنباء، إن الولايات المتحدة، أنفقت مليارات الدولارات لإنشاء طائرة مقاتلة لا تستطيع مقاومة صاروخ روسي خرج إلى حيز الوجود في وقت سابق.



وأوضحت الوكالة، أن المقاتلة الأمريكية الأحدث "إف- 35" تعجز عن مقاومة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي أنجِز تصميمها قبل عشرة أعوام.





وحسب الوكالة، فقد أظهرت دراسة أجراها خبراء من الهند، أن منظومة "إس-400" تستطيع درء جملة واسعة من الأخطار الجوية وتقدر على إسقاط طائرات "إف- 35" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث من المقاتلات.وأضافت: "لهذا السبب تطمح الهند لاقتناء منظومة "إس-400" ما يتنافى مع ما تطمح إليه واشنطن التي تتمنى على دلهي، أن تشتري نظام الدفاع الجوي الأمريكي "ثاد".