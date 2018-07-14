نجل بشار الأسد يُحقق أرقاماً قياسية في (الفشل العلمي)

رام الله - دنيا الوطن

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر عن الفشل العلمي الواضح، الذي حققه نجل بشار الأسد (حافظ) للمرة الثالثة على التوالي في مسابقة "أولمبياد الرياضيات"، حيث حصل أمس الجمعة، على المرتبة 468 من بين 615 مشاركاً في مسابقة الرياضيات الدولية في رومانيا.



ويبلغ حافظ الأسد السادسة عشرة من العمر، وهو واحد من بين 615 طالباً من جميع أنحاء العالم يشاركون في مسابقة الأولمبياد العالمي للرياضيات التي تنظم خلال الفترة الواقعة بين 3 إلى 14 تموز/ يوليو في مدينة كلوج نابوكا بوسط رومانيا، حيث يمثل كل دولة فريق مؤلف من ستة طلاب.







وقبيل مشاركته، قال حافظ الأسد لصحف محلية: إنه يأمل في تحقيق نتيجة جيدة في المسابقة، وإن الرياضيات هي شغف طفولته.

وحسب صحيفة (القدس العربي)، فإن الإخفاق العملي الجديد في الرياضيات من قبل حافظ الأسد، سبقته حالة سقوط سابقة في الاختبار ذاته، كانت في أولمبياد البرازيل وهونغ كونغ للرياضيات، إذ احتلّ الأسد مرتبة 528 من أصل 615 وذلك في نسخة العام الماضي من المسابقة، التي أجريت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.وأوضحت الصحيفة، أن حافظ بشار الأسد حصد ثلاث نقاط فقط، محتلاً بذلك المرتبة 468 من أصل 615 مشاركاً في المسابقة.حافظ الأسد الابن، كان قد وصل رومانيا مطلع تموز/ يوليو الحالي، على رأس وفد مؤلف من طلاب وحراس أمنيين، ما أثار غضب صحف رومانية كثيرة، استنكرت مشاركة (ابن الديكتاتور) في مسابقة طلاب، بينما يدمر أبوه المدن بالطائرات والصواريخ.