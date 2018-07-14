دولي

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام

هذا ما تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن الخطر الأكبر الذي تخشاه إسرائيل أكثر من صواريخ كتائب القسام التي تطلق من قطاع غزة، يتمثل في الهزات الأرضية التي ضربت شمال البلاد الفترة الماضية.

وأوضحت القناة، أن ست عشرة هزة أرضية ضربت شمال إسرائيل في الأسبوع الأخير، جميعها انتهت بأضرار مادية في الممتلكات لكنها ذكرت بالتاريخ المقلق لمنطقتنا؛ لأنه وبحسب التاريخ فإن هزة أرضية قوية وقاتلة تضرب المنطقة كل 100 عام.

ونقلت القناة عن بروفسور إسرائيلي وخبير في الهزات الأرضية قوله: "باعتقادي، الهزة الأرضية هي التهديد الأكبر لدولة إسرائيل، هي بالتأكيد أخطر من صواريخ القسام التي تطلق من قطاع غزة، وإن حدثت الهزة سيسقط بسببها آلاف القتلى، ومئات آلاف سيضطرون لترك منازلهم، وحجم الدمار سيعيدنا عشرات السنوات للوراء".

وأشارت القناة، إلى الهزة الأرضية التي حدثت عام 1927 وكان مركزها البحر الميت، وقتل فيها 300 شخص فيما أصيب 700 آخرين، إضافة لفقدان الآلاف لمنازلهم، وضربت الهزة من طبريا وحتى الرملة وأريحا، ولحقت أضرار جسيمة كانت للقدس القديمة، والهزة شعر بها السكان على بعد 80 كم.

وقالت: "90 عاماً قبل هزة 1927، وبالتحديد في العام 1837، حوالي 7000 شخص قتلوا في هزة أرضية أصابت بشكل رئيسي طبريا ومنطقة صفد التي دمرت بالكامل".

وعن سبب كثرة الزلازل في المنطقة، نقلت القناة الإسرائيلية عن خبراء الزلازل والكوارث الطبيعية قولهم: "نحن موجودون في منطقة نشطة زلزالياً، وبالتالي فهي عرضة للمشاكل، على طول البلاد هناك نقطتان رئيسيتان، يمكنهما إنتاج اهتزاز قوي، الانقسام الأفريقي السوري الذي يعبر البلاد من المطلة عبر وادي الأردن إلى إيلات، وخط النشاط الإضافي يقع في منطقة الكرمل، ويهدد خليج حيفا".

وعن حالة المباني في دولة الاحتلال، نقلت القناة العبرية :"98% من المباني التي بنيت قبل العام 1980 تحتاج إلى تقوية، وهذه التقوية حتى الآن لم تتم، ومعظم المباني التي تمت تقويتها تقع في منطقة الوسط، ومعظم الأضرار في الهزات الأرضية السابقة كانت في منطقة الشمال.

أخبار ذات صلة

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

السلطات الباكستانية تعتقل نواز شريف وابنته

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

القضاء الأمريكي يتهم 12 ضابطاً روسياً باختراق أنظمة انتخابات 2016

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

البيت الأبيض: لقاء ترامب وبوتين سيُعقد في موعده

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

صاروخ روسي يجعل المليارات الأمريكية تذهب أدراج الرياح

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

ترامب وماي يتفقان على مواصلة الضغط على إيران والتوحد لمواجهة روسيا

الأرجنتين طلبت من روسيا اعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي

الأرجنتين طلبت من روسيا اعتقال وتسليم علي أكبر ولايتي

استطلاع.. منافسة شرسة بين شاكيد ونتنياهو بالانتخابات المقبلة.. فهل تفوز؟

استطلاع.. منافسة شرسة بين شاكيد ونتنياهو بالانتخابات المقبلة.. فهل تفوز؟

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

مصرع أربعة أشخاص بانفجار استهدف تجمعا انتخابيا في باكستان

التعليقات

الدنيا حكايات

تَقسيم فلسطين مُجدداً

تَقسيم فلسطين مُجدداً

شؤون فلسطينية

&#34;بيت لحم 2020&#34; على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب

"بيت لحم 2020" على جدول أعمال الاجتماع القادم لوزراء الثقافة العرب

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي

الشرطة: 60 ألفاً تنقلوا عبر (معبر الكرامة) وتوقيف57 مطلوباً الأسبوع الماضي

اسرائيل توفر الدعم للبؤر الاستيطانية العشوائية وتخفض شروط حيازة سلاح ناري للمستوطنين

اسرائيل توفر الدعم للبؤر الاستيطانية العشوائية وتخفض شروط حيازة سلاح ناري للمستوطنين

الجهاد الإسلامي: ولى زمن الاعتداء الإسرائيلي دون رد ومستعدون للمواجهة

الجهاد الإسلامي: ولى زمن الاعتداء الإسرائيلي دون رد ومستعدون للمواجهة

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (الوفاء للخان الأحمر)

شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (الوفاء للخان الأحمر)

اندلاع مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله

اندلاع مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله

مصرع شاب غرقاً في بحر غزة

مصرع شاب غرقاً في بحر غزة

ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

منوعات

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

طبيب مايكل جاكسون كشف الكثير من المفاجآت الصادمة: والده أخصاه لهذا السبب

فيديو: أسيل عمران بكل جرئة الانوثة ليس بالجسم &#34;المربرب&#34;.. الانوثة احساس

فيديو: أسيل عمران بكل جرئة الانوثة ليس بالجسم "المربرب".. الانوثة احساس

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها &#34;العارية&#34;؟

فيديو: لماذا أعادت رحمة حسن نشر صورها "العارية"؟

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

شاهد: الصور الأولى من زفاف معز مسعود وشيري عادل

فيديو: مريم حسين للنساء &#34; يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى&#34;

فيديو: مريم حسين للنساء " يا نسوان اخلعوا ازواجكم بقى"

فيديو: &#34;عادل إمام&#34; يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

فيديو: "عادل إمام" يضحك الجميع بتعليق ساخر حول اداء السلام الوطنى بالمستشفيات

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

صور: رحمة حسن في جلسة تصوير جريئة تُخفي صدرها بيديها فقط

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

ابنة مرفت أمين وحسين فهمي تتزوج من جديد.. فمن العريس؟

مريم حسين لبسمة زوجة تامر حسني: إخلعيه وجيبي سيد سيده

مريم حسين لبسمة زوجة تامر حسني: إخلعيه وجيبي سيد سيده

10 معلومات عن الداعية معز مسعود..اكتشف ياسمين صبري وزوجته الأولى ملكة جمال

10 معلومات عن الداعية معز مسعود..اكتشف ياسمين صبري وزوجته الأولى ملكة جمال

عربي

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

مصرع 54 سورياً في غارة جوية على دير الزور

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

صورة أخوية جمعتهما.. هذا ما قاله الوليد بن طلال عن لقائه بولي العهد؟

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة

فيديو: إصابة 34 شخصاً بحادث انقلاب ثلاث عربات لقطار بالجيزة

الجيش الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت نحو طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

الجيش الاسرائيلي يطلق صاروخ باتريوت نحو طائرة بدون طيار قادمة من سوريا