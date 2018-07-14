الجهاد الإسلامي: ولى زمن الاعتداء الإسرائيلي دون رد ومستعدون للمواجهة

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن الزمن الذي كان الاحتلال يعتدي فيه على الشعب الفلسطيني دونماً رد، ولى وانتهى، مضيفةً: "مستعدون لخوض مواجهة طويلة، إذا ما استمر العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي".





وأوضحت الحركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من حق الشعب الفلسطيني، أن يدافع عن نفسه في وجه العدوان والإرهاب الإسرائيلي، لافتةً إلى أن هذا الحق والواجب تمارسه المقاومة الفلسطينية، التي ردت بالمثل على القصف الإسرائيلي، الذي تعرض له قطاع غزة الليلة الماضية.







وأضاف البيان: "لسنا معنيين بالانتقال لمواجهة عسكرية، لكن لن نتنازل عن حقنا في مقاومة الاحتلال، ولن نتهاون في الرد على اعتداءاته وجرائمه".







وتابع: "نتوجه بالتحية لأبطال المقاومة الأحرار، الذين جددوا التزامهم بتطبيق سياسة الرد المباشر أو الرد بالمثل على العدوان والتصعيد الإسرائيلي، ونؤكد أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، وستشهد مزيداً من الفعاليات والإبداعات الشعبية.

رام الله - دنيا الوطن