شهيد متأثراً بجراح أصيب بها في جمعة (الوفاء للخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن استشهاد الشاب محمد ناصر شراب (20 عاماً)، متأثراً بجراح أصيب بها أمس الجمعة.وقالت الوزارة، إن الشاب شراب، أصب برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك خلال فعاليات (جمعة الخان الأحمر).وحسب الصحة، فقد استشهد أمس الطفل عثمان رامي حلس (15 عاماً)، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في جمعة الـ 100 يوم على مسيرة العودة، والتي حملت اسم (جمعة الوفاء للخان الأحمر) شرقي مدينة غزة؛ دعماً للأهالي في منطقة الخان الأحمر.وأوضحت الصحة، أن 220 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة وبالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال، قنابل الغاز عليهم شرقي قطاع غزة.ولفتت الصحة، إلى أن من بين الإصابات، هناك 165 تم علاجهم ميدانياً، فيما عولجت 55 إصابة داخل المستشفيات، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك إصابتين بين الطواقم الطبية.